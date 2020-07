Großeinsatz der Feuerwehr - Stall in Laterns in Vollbrand

Am Montagmorgen bekämpften 80 Feuerwehrleute einen Brand auf einem Bauernhof in Laterns. Stall- und Tennengebäude wurden durch das Feuer vollständig zerstört.

Aus bislang unbekannter Ursache entstand am Montagmorgen in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Laterns im Stall- und Tennenbereich ein Brand, welcher in weiterer Folge auch auf das angebaute Wohnhaus übergriff.