Große Vielfalt der Krippenbaukunst

Krippenbauverein Fellengatter zeigte einmal mehr Krippen in ihrer schönsten Pracht

So vielfältig wie die Krippen, so mannigfaltig die diversen Techniken des Krippenbaus: Als Materialien kommen unter anderem Holz, Wurzeln und Baumrinden zum Einsatz, wobei sich Rinden vor allem eignen, um Gebirge nachzustellen. Neu im Trend sind Polysterol und Knetmasse, mit welcher auch Kinder schon Tiere modellieren können.

Die Krippenbaukunst wird in Frastanz dank des Krippenbauvereins Fellengatter, der in der größten Parzelle der Marktgemeinde seinen Ursprung hat, seit nunmehr fast sechs Jahrzehnten groß geschrieben. Der viertälteste Krippenbauverein Vorarlbergs wurde 1958 von Leonhard Jutz gegründet. Anfangs instruierte der international bekannte Krippenbaumeister Alfons Hirschauer die eifrigen Bastler noch in Privaträumen, später wurde ein Raum in der Volksschule Fellengatter frei. Heute zählt der Verein über 60 Mitglieder und ist in der Vorarlberger Mittelschule Frastanz untergebracht. HE