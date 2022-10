Große Vielfalt Asiens bei Tingting

Tingting Asiamarkt am Jahnplatz eröffnet: Gäste tauchten in asiatische Länder ein

FELDKIRCH Mit selbstgemachten Sushi, Sekt und frisch zubereiteten asiatischen Spezialitäten lud der vor wenigen Wochen eröffnete Tingting Asiamarkt am Jahnplatz am Freitag zur großen Eröffnungsfeier ein. Die große kulinarische Vielfalt der Speisen, die am kostenlosen Buffet an der Theke verköstigt wurde, ließ viele trotz Regenwetters in das asiatische Spezialitätenfachgeschäft strömen und dessen Angebot erkundigen.