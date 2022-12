Große Verstärkung für SW Bregenz in der Abwehrreihe

Ein Ungar wurde von den Schwarz-Weißen geholt.

SW Bregenz setzt alles daran um ab dem kommenden Sommer und Spieljahr 2022/2023 wieder in den Profifußball zurück zu kehren. Schon in der Winterübertrittszeit wird sich der klar überlegene VN.at Eliteliga Spitzenreiter aus der Vorarlberger Landeshauptstadt in Richtung 2. Liga auf allen Linien mit bis zu vier namhaften neuen Spielern verstärken. SW Bregenz ist als Fixstarter in der Regionalliga West im Frühjahr von den sechs Amateurklubs der einzige mögliche Aufsteiger in die zweithöchste Spielklasse Österreichs. FC Kufstein hat seine Kandidatur für die Rückkehr in die 2. Liga aus infrastrukturellen Gründen kurzfristig zurückgezogen. 24 Spieler plus zwei Tormänner umfasst der Kader von SW Bregenz in der abgelaufenen Herbstmeisterschaft. Ivo Kralj (23) wird SW Bregenz aufgrund eines Kreuzbandriss im linken Knie im Frühjahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

SW Bregenz hat auf dem internationalen Transfermarkt nun das erste Mal zugeschlagen. Mit dem 33-fachen Nachwuchsnationalspieler aus Ungarn, Martin Majnovics haben die Schwarz-Weißen einen ersten dicken Fisch an Land gezogen und sich in der Defensivabteilung erheblich verstärkt. Ein neuer starker Akteur wurde für die nächsten eineinhalb Jahre unter Vertrag genommen werden. Der erst 22-jährige Linksfüßer kann auf der linken Abwehrposition eingesetzt werden. In den letzten sechs Monaten war Majnovics bei keinem Verein tätig, hielt sich aber bei Zweitligisten in Niederösterreich fit. Der Neuzugang aus Ungarn hat acht Mal in der österreichischen Bundesliga für St. Pölten (5 Mal) und Mattersburg (3 Mal) gespielt und auch in der 2. Liga bei Horn (15 Einsätze) die Schuhe geschnürt. Die Ausbildung macht er in der Akademie Burgenland. Sportlich stand Majnovics auch beim Erstligist Zalaegerszeg in Ungarn unter Vertrag. Majnovics soll dazu beitragen mit SW Bregenz das gesteckte Ziel Rückkehr in den Profifußball Wirklichkeit werden zu lassen. Weitere Neuzugänge von SW Bregenz sollen in den nächsten Tagen noch vor Weihnachten folgen. Eine Teilnahme am 25. Wolfurter Hallenmasters sagte SW Bregenz ab. 1999 hatten die Schwarz-Weißen das Turnier in der Hofsteiggemeinde gewonnen.