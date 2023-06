Große und kleine Radstars in Dornbirn

Am Wochenende ging in der Dornbirner Ballsporthalle der dritte UCI-Radball-Weltcup über die Bühne.

Dornbirn. Am Samstag, 24. Juni fand in der Dornbirner Ballsporthalle der dritte UCI-Radball-Weltcup statt. Neben den drei heimischen Teams vom RV Dornbirn waren noch die besten Radballteams aus Deutschland, Schweiz, Tschechien und Frankreich in Dornbirn am Start. Der amtierende Welt- und Europameister sowie Gesamtweltcupsieger mit Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein war mit einem klaren 9:3-Erfolg gegen die Vereinskollegen von Dornbirn 2, Simon Buchhäusl und Patrick Köck, in das Turnier gestartet. Als Gruppensieger zog das erste Team vom RV Dornbirn ins Halbfinale und mit einem weiteren Sieg gegen Dorlisheim aus Frankreich schließlich auch ins Finale ein. Im großen Finale kam es zum ewigen Duell Österreich gegen Deutschland, Dornbirn gegen Stein. Bei diesem mussten sich die Gastgeber dann aber mit 4:10 geschlagen geben und platzierten sich am Ende auf dem zweiten Rang.