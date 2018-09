Große Tschaggusr Kilbi

Der Gola-Droli-Verein bot ein buntes Festprogramm für groß und klein

Sie ist sehr traditionell, die Kilbi, die jedes Jahr am Sonntag vor Schulanfang auf dem Schulhof der volksschule Tschagguns stattfindet. Ganz Tschagguns steht hierbei im Zeichen der Kilbi. Und am vergangenen Sonntag hatte der Wettergott mit den Organisatoren vom Tschaggunser Gola-Droli-Verein ein Einsehen und bescherte den Veranstaltern und Gästen Sonnenschein pur. Denn bereits um 9.30 Uhr startete die Veranstaltung mit einem Festgottesdienst in der Kirche und einer anschließenden Agape am Festplatz.

Buntes Programm

Während am Vormittag die Harmoniemusik Tschagguns zum Frühschoppen aufspielte, gab es am Nachmittag die musikalische Unterhaltung von seiten der „Die 3 Verschärft´n“, die für ordentlich Stimmung bei den gut gelaunten Kilbi Besuchern sorgten. Doch auch der Krämermarkt vor der „Alti Gme“ mit den unterschiedlichen Verkaufsständen – es gab von Haushaltsartikeln über modeschmuck bis hin zu Marmeladen und Sura Kees fast alles – war ein Besuch wert. Und wer Fortuna an diesem Tag vertraute, der kaufte sich ein Glückslos für die große Tombola, bei der als Hauptpreis das Kilbischwein lockte.

Gute Organisation