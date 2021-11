Große Trauer um Schiri Hans Dieter Gangl

Ganz unerwartet verstarb der Fußballschiedsrichter und der langjährige SR-Beobachter.

Am 21. November 2021 verstarb plötzlich und für alle völlig unerwartet das Vorarlberger Schiedsrichterkollegium Ehrenmitglied Hans Dieter Gangl. HD absolvierte 1973 seine SR-Prüfung und war anschließend viele Jahre bis in Vorarlbergs höchste Ligen als KM-Schiedsrichter aktiv. Aber auch nach seiner aktiven Karriere als SR und SRA blieb er dem Vorarlberger SR-Wesen in verschiedensten Funktionen erhalten - als SR-Funktionär, als Bundesliga-Beobachter und Beobachter im Landesverband. Im Frühjahr 2019 konnte er sein 25-jähriges Jubiläum als Beobachter feiern. Erst Ende vergangenen Jahres verabschiedete er sich nach insgesamt 47 aktiven Jahren in die verdiente "SR-Pension". Das VSK verliert mit Hans Dieter Gangl einen weit über die Grenzen hinaus allseits bekannten und geschätzten Kollegen. Lieber HD, ruhe in Frieden!