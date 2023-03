Große Tanzerfolge für Vorarlberg

Die Dance Art School räumte bei der Österreichischen Qualifikation für den Dance World Cup ab.

Dornbirn. Kürzlich bewerteten vier Juroren bei der Österreichischen Qualifikation für den Dance Wolrd Cup 2023 in Zell am See über 40 Tanzschulen aus ganz Österreich. In zwölf Kategorien und vier Altersklassen kämpften mehr als 3000 Tänzerinnen und Tänzer in den Kategorien Ballett, Jazz Dance und Contemporary sowie im Stepp-, Open-, Urban- und Musical Dance um den Sieg.