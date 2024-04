Große Tanzerfolge für junge Tänzerinnen und Tänzer aus Dornbirn

Die Dance Art School Dornbirn triumphierte in den vergangenen Tagen gleich mehrmals bei Talentwettbewerben.

Dornbirn. Kürzlich nahmen Tänzerinnen und Tänzer der Dance Art School Dornbirn am renommierten VIBE Tanz Wettbewerb in Wien teil und erzielten dabei tolle Ergebnisse. Insgesamt 15 Teilnehmer – drei Kinder und zwölf Jugendliche – stellten sich den hohen Anforderungen des Wettbewerbs, der mit einer selektiven Jury und internationalen Konkurrenten aufwartete.

„Für die Kinder war diese Erfahrung von unschätzbarem Wert, während es für die Teenager zu einem bedeutenden Erfolg wurde“, resümierte Tanzschulleiterin Christine Hefel. Unter den zahlreichen Darbietungen erzielte das Team der Dance Art School Dornbirn den ersten Platz in der Kategorie Open - Junior II mit dem Tanz „Casino“. „Dieser Erfolg spiegelt das hervorragende Training und die unermüdliche Hingabe unserer Tänzer und Choreografen wider und wir freuen uns sehr, dass wir erneut beweisen konnten, dass wir zu den Spitzenreitern in der Tanzszene gehören“, so Hefel stolz.

Weiterer Triumph beim Dance Star Wettbewerb

Ebenfalls erfolgreich lief für die Dornbirner der Auftritt beim diesjährigen Dance Star Wettbewerb, einem mitreißenden Tanzspektakel in Zell am See. Mehr als 60 junge Talente der Dance Art School Dornbirn nahmen auch bei diesem Bewerb teil und erlebten dabei ein Feuerwerk an Emotionen – von Spannung über Erleichterung bis zu Freudentränen. Die Teilnahme bot nicht nur eine Plattform für den Tanz, sondern schuf auch eine Atmosphäre, in der neue Freundschaften geschlossen wurden und ein starkes soziales Miteinander herrschte.