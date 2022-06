Große Talente beim Dance Battle im Culture Factor Y

Am Samstagnachmittag fand im Culture Factor Y ein All-Style Dance Battle statt.

Lustenau Kaum jemand konnte sich am Samstagnachmittag auf den Plätzen halten. Energiegeladene Bewegungen von motivierten Tänzerinnen und Tänzer gepaart mit cooler Musik ließen das Culture Factor Y im wahrsten Sinne des Wortes beben. Die gute Stimmung und die Freude am gemeinsamen Tanzen waren ansteckend. Die Jugendlichen genossen den „All-Style Tanzwettbewerb“, der zum ersten Mal im Culture Factor Y stattfand.

Der ehemalige Zivildiener der Offenen Jugendarbeit Lustenau (OJAL) Nick Horvat hat die Nachfrage nach einem Tanz-Battle erkannt und kurzerhand eines im Culture Factor Y auf die Beine gestellt. „Man kennt sich in der Tanz-Szene, die Freude auf das All-Style Dance Battle war groß“, erzählte Horvat. Bei dem Tanzwettkampf traten jeweils immer zwei Paare gegeneinander an. Insgesamt sieben Teams haben gegeneinander getanzt. Die Regeln waren schnell erklärt. Der DJ spielte ein zufällig gewähltes Lied, die Tänzer mussten ihr Können spontan demonstrieren. Erlaubt war alles von Hip Hop, Breakdance, House, Popping und Locking. Die Zuseher waren begeistert und zollten jedem Tänzer und jeder Tänzerin großen Respekt und vor allem Achtung vor ihrem Mut und Können.

Die Paare, die gegeneinander antreten mussten, wurden per Los entschieden. Welches Lied vom DJ aufgelegt wurde, wusste vorher niemand. Und so galt es, zuzuhören und schnell zu improvisieren. Die Jury bestehend aus Hannah, Koar und Johnny waren angetan vom Können der Teilnehmenden des Battles. Diese zeigten allesamt was sie draufhatten und ließen ihr Können bei jedem Tanz Battle erneut in die Tänze einfließen. Die tanzbegeisterten Jugendlichen legten außergewöhnliche Auftritte hin, die Zuseher filmten die jungen Talente mit ihren Handykameras. Am frühen Abend stand dann das Gewinner-Team fest: „Ginger & Asian“ konnten die Jury von ihren Tanzmoves überzeugen und sicherten sich den ersten Platz. Organisator Nick Horvat war begeistert vom Battle und versprach den Jugendlichen bald ein neues zu organisieren, damit das Culture Factor Y erneut eine würdige Bühne für die Tanztalente bietet. Bvs