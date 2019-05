Große Stimmen und viel Humor

Frühlingskonzert des Gesangsvereins Konkordia im Reichshofssaal.

Nach dem Eröffnungsstück „Viele verachten die edele Musik“, ging es mit dem Kärntner Hit „Bist du nit ba mir“ und dem Gedicht von Goethe „Sah ein Knab‘ ein Röslein stehn‘“ weiter. Aber nicht nur Freunde der bodenständigen, traditionellen Musik kamen auf ihre Kosten. Der vom GV Konkordia abstammende Chor „KonVocalis“ gab moderne Hits wie „Can’t help falling in love with you“ von Elvis Presley und „Mercy, Mercy, Mercy“ zum Besten. Begleitet wurden die Sänger von Jonathan Bösch am Schlagzeug und von Danaila Deleva am Klavier. Die Gesamtleitung übernahm Konstanze Hofer.