GroÃŸe Schalmeien-Party mitten in MÃ¤der

Das legendäre Schalmeienfest in Mäder geht am kommenden Wochenende wieder über die Bühne.

Mäder . Auch im Jahr eins nach dem großen 30-Jahr Jubiläum der Schalmeien Mäder findet das große, bereits weit über die Landesgrenzen beliebte Schalmeienfest statt. Und auch am kommenden Wochenende werden wieder Besucher aus Nah und Fern in der Kummenberggemeinde erwartet.

Die Schalmeien Mäder haben dabei auch in diesem Jahr wieder ein Spitzen-Programm über drei Tage auf die Beine gestellt. Start ist bereits am Freitag Abend, wenn „Rheinstone“ mit den besten Hits aus fünf Jahrzehnten das Festzelt beim J.J. Endersaal zum kochen bringen. Am Samstag steigt das Trachten Clubbing mit DJ Staub Sepp aus München und der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien. Beim geselligen Frühschoppen gibt es Stimmung mit internationalen Schalmeienzügen, sowie ein tolles Kinderprogramm. Für das leibliche Wohl sorgt Leckeres aus dem Streetfood-Truck, sowie eine große Most und Weinlaube. Beste Stimmung und ein Programm für Jeden ist garantiert. MIMA