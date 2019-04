Große Reisestrapazen für den Tabellenführer FC Dornbirn

In 72 Stunden spult der Aufstiegskandidat für die 2. Liga 1380 Kilometer herunter

„Wir nehmen es zur Kenntnis und wollen die richtige Antwort auf dem grünen Rasen geben. Aber die Spieler und der Trainerstab muss Urlaub nehmen“, sagt FC Dornbirn-Coach Markus Mader vor dem Nachtragsspiel beim Vorletzten Saalfelden. Nach der langen Auswärtsfahrt am Samstag nach St. Johann im Pongau wartet heute für die noch ungeschlagenen Messestädter die nächste lange Reise nach Saalfelden. Insgesamt spult FC Dornbirn in 72 Stunden 1380 Kilometer herunter. Eigentlich haben sich Pinzgau/Saalfelden und FC Dornbirn als Nachtragstermin für den 1. Mai geeinigt, da die Platzverhältnisse in Saalfelden noch miserabel sind. Aber die Regionalligakommission sprach von einer Wettbewerbsverzerrung und hat den zweiten Versuch für heute angesetzt. „Ygor der Schreckliche“ wird in Saalfelden wieder die Joker-Rolle übernehmen. Es wird aber zu kleinen Umstellungen kommen. Anes Omerovic hat seine Sperre abgesessen und könnte als defensiver Mittelfeldspieler von Beginn an auflaufen. FC Dornbirn muss beim Vorletzten Saalfelden die Betonmauer erneut knacken und es wird ein Geduldspiel. In den nächsten zwei Wochen bis zum Ostermontag warten auf die Rothosen mit Saalfelden, Altach Amateure (h), SW Bregenz (VFV Cup/a), Wals (a), Langenegg (h) gleich fünf Pflichtspiele. Und in allen Partien gehen Aaron Kircher und Co. als Favorit in die Partie, sind zum Siegen verdammt.