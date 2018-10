Große Radparade als sportlicher Höhepunkt

Bludenz. Am vergangenen Sonntag fand bei strahlendem Herbstwetter der Abschluss des diesjährigen Radius Fahrradwettbewerbs statt.

Angeführt von den drei Bürgermeistern Mandi Katzenmayer (Bludenz), Georg Bucher (Bürs) und Peter Neier (Nüziders) radelten dabei rund 120 TeilnehmerInnen vom Sonnenbergsaal in Nüziders über Bürs zum Fohren Center in Bludenz. Dort angekommen, wartete auf die fleißigen RadfahrerInnen ein gemütliches Beisammensein. Im Rahmen des Bludenzer Oktoberfestes gab es für die TeilnehmerInnen eine zünftige Jause und musikalische Unterhaltung im Festzelt. Die kleinen RadfahrerInnen durften sich in der Hüpfburg austoben und beim Kinderschminken verschönern lassen.