Große Putzaktion

Die Volksschule Tschagguns beteiligte sich mit den Kindern an der Flurreinigung

Die Kinder der Volksschule Tschagguns beteiligten sich allesamt an der gemeindeweiten Flurreinigung, die am kommenden Samstag, 29. April von der Ortsvereine durchgeführt wird. Im Vorfeld gingen die Kinder mit ihren Lehrern bereits gewisse Strecken wie beispielsweise den Radweg in der Au oder das Gelände rund um die Schule, den Crestaparkplatz oder den Aquapark neben der „Alta Gme“ ab und sammelten fleißig Müll. Dabei staunten die Kids nicht schlecht, was so alles weggeworfen wird. „Warum schmeißen die Leute denn ihre Zigaretten immer neben den Mülleimer?“, fragt Ben aus der 1. Klasse. Eine Frage, die ihm seine Klassenlehrerin leider auch nicht beantworten kann.

„Die Flurreinigung ist ein wichtiger Punkt im Jahresgeschehen und dient zum bewussten Umgang mit Müll“, so Direktorin Manuela Wolf. „Außerdem lernen die Kinder wirklich in der Praxis, was es heißt Müll zu trennen, was wohin kommt und vor allem wird das Bewusstsein geschärft, nicht einfach Gegenstände wahllos auf Fahr- oder Gehwege zu schmeißen“, so Wolf weiter. Die Volksschüler waren jedenfalls mit Feuereifer dabei und freuten sich über „ihre prall gefüllten Müllsäcke“ am Ende der Aktion.