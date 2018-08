Große Preisunterschiede für Erstklässler-Schulsachen

Der Schulbeginn rückt näher und könnte Erstklässlern teuer kommen. Denn die Preisunterschiede für Federpennal, Buntstifte und Co. sind groß und können für ein und dasselbe Markenprodukt je nach Geschäft bis zu 251 Prozent betragen.

Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor für 39 Produkte bei insgesamt 20 Geschäften in Wien. Im Osten Österreichs startet das neue Schuljahr am 3. September, viele werden das erste Mal die Schulbank drücken und müssen dafür ausgerüstet werden. Die AK Wien hat Anfang August die Preise für 39 Marken-Schulutensilien (etwa Federpennal, Blei-, Buntstifte, Zeichenblock, Füllfeder und Radiergummi) in 15 Papier-Fachgeschäften und fünf Handelsketten (Pagro, Libro, Thalia, Interspar, Müller) in Wien erhoben.