Große Pläne für Alpe Furx

Peterhof neu soll, Gemeinde erstellt Teilbebauungsplan

Zwischenwasser. Das Naherholungsgebiet Furx genießt einen hervorragenden Ruf. Vielen suchen nur wenige Minuten vom Rheintal die Ruhe, die Nutzung ist aber mannigfaltig. Sind es im Winter vorrangig Skifahrer und im Sommer Wanderer und Mountainbiker wird Furx deutlich vielschichtiger geschätzt: Angefangen vom Sennereibetrieb, wagemutigen Paragleitern, tummeln sich auch oft Pfadfindergruppen aus dem ganzen Land in der idyllischen Landschaft. Nicht zu vergessen die Reitfreunde, die beim Trekkinghof ihrer Leidenschaft nachgehen. Zentrales Gebäude ist aber das in die Jahre gekommene Gasthaus Peterhof. Seitens der Betreiberfamilie Schmid und dem begleitenden Projektbüro Hajek/Riedmann wurde nun klar festgehalten, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Da der Sohn der Familie bereits seine Bereitschaft erklärt hat das Gasthaus zu übernehmen, heißt das nichts anderes als ein kompletter Abriss und Neubau. Geplant sind rund 100 Sitzplätze drinnen und eine neue Terrasse. Der Peterhof soll als Gasthaus für alle auf jeden Fall weiterhin bestehen, was auch im Interesse von Anrainern und Gemeinde liegt. Da ein Gasthaus allein in Furx nicht wirtschaftlich geführt werden kann, plant man als Ergänzung einen gewerblichen Hotelbetrieb in rund 10 – 12 Ferienchalets, ausgestattet jeweils mit rund 4-6 Betten. Von Seiten des Planungsbüros wurde Wunschkatalog an die Gemeinde formuliert, unter anderem hätte man gerne eine geringfügige Verlegung der Skipiste, eine teilweise Umwidmung der Liegenschaft von Hotel- auf Ferienhauswidmung, eine Parkraumbewirtschaftung und Übertragung einer neuen Erschließungsstraße in Gemeindeeigentum.