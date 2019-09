Große Party zum Hunderter

Ortsfeuerwehr Meiningen begeht runden Geburtstag mit einem zweitägigen Fest.

Meiningen. Exakt auf den 19. März 1919 geht die Gründung der Ortsfeuerwehr – Auslöser war ein Brandfall im Jahr zuvor – zurück. In 100 Jahren Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung hat sich so manches verändert. Die reine Brandbekämpfung wurde weniger, der Hochwasserschutz war und ist stets ein Thema in der Rheinanliegergemeinde Meiningen.