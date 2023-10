Große Oktoberfestsause zum Fußball-Finale

Der SC Admira Dornbirn lädt zum letzten Heimspiel mit anschließendem Oktoberfest.

Dornbirn. „O zapft is bei den Admiranern“, heißt es kommenden Samstag, 4. November wieder beim SC Admira Dornbirn. Dann laden die Blauen aus dem Forach zum Oktoberfest auf die Sportanlage im Rohrbach – und heuer im ganz großen Stil. „Wir haben neben ´Party total´ in unserem Mohrenpilz, dieses Jahr auch erstmals ein Festzelt, das sich direkt an den Pavillon anschließt und somit eine überdachte Feiermeile vom Clubheim direkt in die Pilzbar bietet“, erklärt Geri Pichler, sportlicher Leiter beim Verein in Vorfreude. Außerdem dürfen sich die Besucherinnen und Besucher neben DJ-Legende Geri, der ab 20 Uhr für Stimmung sorgt, auf feinste Live-Musik freuen. Die fünfköpfige Band „You Rock“ wird den Gästen bereits ab 17 Uhr im Zelt mit Rock und Pop von AC/DC, David Bowie bis U2, Deep Purple und den Kings of Leon einheizen. „Darauf freuen wir uns besonders und wir sind uns sicher, dass unser Oktoberfest der berühmten Wiesn in München in nichts nachstehen wird“, verspricht Pichler.