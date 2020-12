Mitternachtsshow mit Sängerin und Schauspielerin Laura Bilgeri

Zusammen mit Orgelspieler Christof Waibel gibt der Jungstar im Little Big Studio in Eschen ein virtuelles einstündiges Livekonzert In der Nacht von Samstag auf Sonntag um Mitternacht gibt Schauspielerin und Sängerin Laura Bilgeri zusammen mit Orgelspieler Christof Waibel ein erstes ...

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um Mitternacht gibt Schauspielerin und Sängerin Laura Bilgeri zusammen mit Orgelspieler Christof Waibel ein erstes virtuelles Livekonzert. Dabei singt die 25-jährige Lochauerin alte und neue Songs. Im Little Big Beaz Studio in Eschen von Mitternacht bis 1 Uhr kommen die musikbegeisterten Menschen voll auf ihre Kosten. Für Weltstar Laura Bilgeri ein weiterer Höhepunkt in ihrer so steilen Karriere.

www.littlebigbeat.li/bb-tv

www.littlebigbeat.li/laura-christof-live