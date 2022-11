Große Krippenausstellung im Spannrahmen

Am Samstag, dem 19. November 2022 von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 20. November 2022, von 10 bis 18 Uhr findet die Krippenausstellung des Krippenvereins Hard statt.

Krippenweg 2022

Auch in diesem Advent kann der Harder Krippenweg, der gemeinsam mit der WIGE Hard und Harder Geschäften organisiert wird, vom 1. Advent an bewundert werden. Der Krippenweg führt vom Dorfzentrum bis in die Landstraße und wird sogar im deutschen Bodenseeraum beworben: Der Rundgang unter freiem Himmel ermöglicht es den Gästen, in unterschiedlichen Geschäften jede Krippe zu bestaunen und die Kreativität und Einzigartigkeit der weihnachtlichen Ausstellung zu bewundern. Beleuchtete Schaufenster und Vitrinen der Harder Geschäfte dienen als Präsentationsfläche für die Krippen, die die traditionelle Darstellung der Geburt Christi abbilden.