Große Krippenausstellung im Jüdischen Viertel

Hohenems. Krippenbaumeister Franz-Marco Sauer lädt unter dem Motto „Krippen schauen im Gewölbekeller“ am Freitag, dem 13.

Dezember von 17 bis 21 Uhr, und am Samstag von zehn bis 21 Uhr zur seiner bereits achten großen Krippenausstellung im romantischen Gewölbekeller in der Schweizer Straße 3 im Jüdischen Viertel.

Gezeigt werden nicht nur liebevoll gebaute orientalische und heimatliche Krippen in verschiedenen Größen wie man sie üblicherweise kennt, auch Schneekrippen und die in Laternen gebaute Herbergsuche sind heuer zu sehen. In einer sehr modernen Krippe wird die Bergpredigt dargestellt. „Bei einer ganz anderen Art von Krippe trifft Nostalgie auf High Tech, und die Suche nach dem Stall von Bethlehem wurde in einem alten Geigenkoffer gebaut“, macht der Krippenbaumeister Lust auf die Ausstellung im Jüdischen Viertel.