Große Kreisübung mit 4 Wehren

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten und Fahrerflucht beim Maurenstutztobel

„Wir sind zufrieden mit dem Ablauf und vor allem mit dem schnellen Einsatz beim Maurenstutz aller Wehren“, so Einsatzleiter Mario Mangard. Natürlich könne das eine oder andere noch verbessert werden. „Aber solche Übungen sind immens wichtig, denn das Szenario könnte sich so jederzeit zeigen und dann ist schnelles Reagieren notwendig. Da muss jeder Handgriff passen, denn es geht um Menschenleben“, unterstreicht Mangard die Notwendigkeit der groß angelegten Übung. Am späteren Abend ließen die Floriani-Jünger in den verschiedene Feuerwehrräumlichkeiten natürlich bei einem kühlen Getränk das Erlebte Revue passieren und hoffen natürlich, dass die Übung nicht wirklich zum Ernstfall wird.