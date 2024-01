Große Hits zu Dreikönig

Der Musikverein Fussach lädt in die Mehrzweckhalle.

Der Musikverein Fussach lädt in die Mehrzweckhalle. ©MV

Der Musikverein Fussach lädt in die Mehrzweckhalle. ©MV

Am 6. Januar 2024 um 19:00 Uhr lädt der Musikverein Fußach zu "The Greatest Show" in die Mehrzweckhalle.