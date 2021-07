Große Herausforderungen für kleine Kirche

Die Fátimakirche im Gütle hat derzeit mit zwei massiven Problemen zu kämpfen.

Dornbirn. Religionsprofessor Msgr. Dr. Georg Weber hat die Fátimakirche in Dornbirn Gütle vor genau 70 Jahren erbauen lassen und seither werden in der kleinen Kapelle Andachten, Messfeiern und kleine Feierlichkeiten abgehalten. So wird auch heute noch jeden Sonntag die heilige Messe mit Pfarrer Franz Winsauer gefeiert.

Größere Sanierungen können notwendig werden

Die unter Denkmalschutz stehende Kapelle im Gütle ist dabei der heiligen Gottesmutter von Fátima geweiht und gehört als Filialkirche der Pfarre Dornbirn-Oberdorf zum Dekanat Dornbirn. Neben dem einzigartigen Charakter der Kirche sind auch die Kunstwerke von Leopold Fetz, Jakob Summer und Martin Häusle beachtenswert. Allerdings kämpft die kleine Kirche seit einiger Zeit mit einigen Problemen. So haben immer wiederkehrende Hangrutschungen zu Rissen im Mauerwerk geführt und auch einigen Kunstwerken geschadet. „Die Risse werden leider immer größer und wir beobachten und messen derzeit regelmäßig. Es besteht derzeit keine unmittelbare Gefahr, aber wenn die Erd-Bewegungen nicht nachlassen, ist damit zu rechnen, dass eine größere Sanierung notwendig wird. Das wird dann eine ziemlich aufwändige Sache“, so Wolfgang Klocker vom Pfarrkirchenrat St. Sebastian. Bis im Spätherbst sollen hier genauere Ergebnisse vorliegen und dann will der Pfarrkirchenrat gemeinsam mit der Diözese die weitere Vorgehensweise besprechen.

Gütle braucht neue Orgel