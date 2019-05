Große Herausforderung

Kinder, Schüler und Erwachsene kämpften gegen die Zeit bei der Sprungschanze

Der absolut Schnellste Einzelläufer an diesem Tag war Jakob Mayer, bei den Damen konnte Melanie Mayer den Sieg für sich verbuchen. Doch auch die Aufteilung auf insgesamt drei Personen war in den unterschiedlichen Kategorien von den Stafelläufen möglich. Hierbei siegten in der Mixed Staffel das „Team Amann Bau“, und in der Kategorie Männer die „Generali Vitali Juniors“. In der speziellen Kategorie Feuerwehr hatten die Floriani Jünger von Nüziders die Nase vorn, dabei siegte die Mannschaft mit Florian Huchler, Christoph Sieß und Lucas Fürst, während ihre zahlreichen Mannschaftskollegen das Nachsehen hatten. Bereits am Freitag Vormittag absolvierten zahlreiche Schüler ihre Läufe und am Nachmittag waren die Lehrlinge an der Reihe. Insgesamt waren an diesem Tag 161 Kinder und 75 Lehrlinge am Start.