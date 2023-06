Große Freude bei den Feldkircher Beachvolleyballern

In ihrer zweiten Saison hatten sich die beiden Feldkircher Davud Dautovic und Noah Dionela Einiges vorgenommen. Man wollte bei der ASVÖ-Beachtour viele Punkte sammeln und unter die Top 8 kommen.

Mit mäßigen Ergebnissen hatte es im Vorjahr wenig Freude bei den beiden FFG Feldkirch Volley -Spielern gegeben. In dieser Saison trat man besser vorbereitet an und dies zeigte sich schon zu Beginn bei den Turnieren in Mauren. Rang vier war ein erstes Highlight. Es folgten Plätze im Vorderfeld und beim Finalturnier in Hohenems erreichte man letzten Woche den siebten Schlussrang. In der Gesamtrechnung wurde die „Hamsterstrategie“ letztlich belohnt. Mit knappem Vorsprung auf die Viertplatzierten Tiroler gewann das Duo die Bronzemedaille. Ein schöner Erfolg für die Spieler und den Verein.