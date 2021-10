Keckeis feiert neues Firmengebäude

Keckeis Installationen in neuem Firmengebäude– 22jähriges Jubiläum gefeiert

FRASTANZ Viel Grund zu feiern gibt es bei Keckeis Installationen in Frastanz: Das neue Firmengebäude an der Alten Landstraße und das 22-jährige Betriebsjubiläum nahmen Armin und Angelika Keckeis am Samstag als Anlass zu einer großen Feier mit hunderten Freunden, Wegbegleitern, Kunden und Geschäftspartnern im Festzelt.

Bürgermeister Walter Gohm betonte den hohen Stellenwert regionaler Betriebe am Wirtschaftsstandort Frastanz, die sich auch als krisenfest erwiesen hätten. Keckeis Installationen stelle immer wieder Lehrlinge ein und sichere damit die Fachkräfte von morgen. Außerdem engagiere sich Keckeis vorbildlich für viele Frastanzer Vereine. Über den „schönen Neubau“ in der Alten Landstraße zeigte er sich äußerst erfreut.

Markus Prünster, Vorstandsdirektor der Raiffeisenbank im Walgau, spannte in seiner Laudatio den Rahmen von frühzeitlichen Latrinen bis zu heutigen Sanitätsanlagen und nannte Keckeis einen „Handwerker in der Pole Position, dem er blind vertraue.“