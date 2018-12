Große Eröffnung

Der Christkindlimarkt in Schruns öffnete zum zweiten Mal seine Pforten

Insgesamt sieben liebevoll dekorierte Holzhäuschen schmücken derzeit den Kirchplatz von Schruns. Es ist das zweite Mal, dass der Schrunser Christkindlimarkt seine Pforten öffnete. Noch bis 31. Dezember ist er jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 14 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Bei der offiziellen Eröffnung am vertgangenen Freitag gab es ein tolles Rahmenprogramm, denn neben der Musikschule Montafon, die mit einem Bläserensemble für weihnachtliche Klänge sorgte, gaben sich auch die Kinder der Volksschule Schruns ein Stell-Dich-Ein. Mit Liedern und Gedichten wurde eine heimelige Weihnachtsstimmung durch die Kids verbreitet. Und auch die Marktstände sorgten mit Glühwein, Punsch und Raclettebrot sowie mit kleinen und großen Deko- und Geschenksartikeln für das entsprechende Ambiente. Die zahlreichen Besucher der Eröffnungsfeier genossen jedenfalls die gelöste Stimmung am Kirchplatz. Zudem wartet der Christkindlimarkt mit zahlreichen Events wie beispielsweise einer Kinderbackstube, dem beliebten Weihnachtsbastelen, einem Adventsingen im Heimatmuseum oder anderen Highlights für unvergessliche Momente auf. „Die Marktstände sind nun das zweite Jahr im Einsatz und die Ressonanz ist durchaus positiv. So sorgen sie für eine Belebung des Ortskerns und laden sicherlich zum Verweilen ein“, erklärt der Schrunser Bürgermeister das Konzept des Ortsmarketings, das für den Christkindlimarkt verantwortlich ist.