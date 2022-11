Große Enttäuschung bei Vizemeister Sturm Graz nach bitterem EC-Aus

Die Steirer verlieren in Midtylland mit 0:2 und rutschen aufgrund des gleichzeitigen 1:0-Erfolges von Feyenoord gegen Lazio Rom auf den vierten Rang zurück. Damit ist die Europacup-Saison für die Blackies beendet.

Vor dem letzten Spiel der UEFA Europa League Gruppenphase war die Ausgangslage für Sturm Graz klar. Bereits ein Zähler beim FC Midtylland würde den Steirern zum Aufstieg in die K.O.-Phase genügen.

Rückstand aus dem Nichts

Die Steirer fanden nicht schlecht in die Partie, kamen in Person von Kiteishvili zur ersten richtig guten Möglichkeit (11.), der Georgier brachte die Kugel aber nicht im Tor unter. Jubeln durften vier Minuten später dann aber die Dänen. Dante verschätzte sich bei einem weiten Abschlag, Isaksen schnappte sich die Kugel und bediente Dreyer, der im Zentrum zum 1:0 vollenden konnte.

Sturm blieb in der Folge zwar weiter tonangebend, zu gefährlichen Abschlüssen kamen die "Blackies" aber in Halbzeit eins insgesamt zu wenig. So ging es mit dem 0:1 aus rot-weiß-roter Sicht in die Pause.

Die Partie war nach Wiederbeginn sehr zerfahren, geprägt von vielen Ballverlusten und Unterbrechungen. Es dauerte bis Minute 70, ehe die Steirer die nächste nennenswerte Chance vorfanden. Ajeti setzte das Spiegerät aber doch recht deutlich über das gegnerische Gehäuse.

Dreyer mit Doppelpack

Nur 120 Sekunden später kassierte Sturm dann aber erneut einen Gegentreffer aus heiterem Himmel. Unnötiger Ballverlust in den eigenen Reihen, die Gastgeber schalten schnell um und an der zweiten Stange wurde auf Dreyer vergessen, der zum zweiten Mal an diesem Abend einnetzte.

Der eingewechselte Jantscher ließ dann die Möglichkeit zum Anschlusstreffer knapp aus (75.). Auch in der Schlussphase sollte dem österreichischen Vizemeister kein Torerfolg mehr gelingen und so blieb es am Ende beim 0:2. Zum denkbar schlechtesten Moment setzte es also für die Ilzer-Elf die erste Pleite nach zuletzt zehn Spielen ohne Niederlage.

Rückfall auf Rang 4