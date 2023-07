Große Ehrung für den Vorarlberger Schulsport

27 Schulteams aus verschiedensten Vorarlberger Schulen konnten im Schuljahr 2022/23 bei den Bundesmeisterschaften in mehreren Sportarten Medaillen gewinnen. Heute (Donnerstag) wurden die siegreichen Schulteams im Landhaus geehrt. Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink würdigte die Erfolge der Schülerinnen und Schüler: „Die erfreulichen Ergebnisse des vergangenen Schuljahres zeigen die Vielfalt des Sports in Voralberg auf. Unsere Schulen leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bewegungskultur in unserem Bundesland.“