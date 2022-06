Große Ehrung für den Vorarlberger Schulsport

Im Montfortsaal im Landhaus Breegenz wurden mehr als hundert junge Athleten gewürdigt und geehrt.

„Ganz im Zeichen der Jugend steht diese Ehrung. Von Schüler für die Schüler. Es wird ein großes Fest und alle rund um den Schulsport freuen sich sehr darauf. Die Auszeichnung für die Schüler und Jugendliche ist zu einem fixen Bestandteil geworden und soll als kleines Geschenk für die erbrachten Leistungen sein“, sagt Landesschulsportreferent Christoph Neyer. In einem mehr als würdigen Rahmen wurden die 130 Schüler aus ganz Vorarlberg ausgezeichnet. Mit viermal Gold, sechsmal Silber und fünfmal Bronze kehrten die Vorarlberger Schulen von den Bundestitelkämpfen in den verschiedensten Sportarten ins Ländle zurück. So viele Edelmetall auf nationaler Ebene hat es für den Vorarlberger Schulsport schon lange nicht mehr gegeben und erhält große Anerkennung und Wertschätzung. Ein großes Kompliment gilt Landesschulsportreferent Christoph Neyer und Conny Berchtold für die professionelle Abwicklung der Veranstaltungen vor dem Beginn, während des Events und danach.