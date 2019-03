Große Ehre für Tone Schmelzenbach

Westallgäuer Heimatpreis für engagierten Veranstalter von 130 Volksmusikabenden.

Riefensberg. Beim Geschichts- und Heimatverein Eglofs wird jedes Jahr der Westallgäuer Heimatpreis vergeben. Dieses Jahr ging er an den Riefensberger Tone Schmelzenbach. Über die Preisträger wird im Kuratorium für den Westallgäuer Heimatpreis beraten, dem auch der Heimatpflegeverein Bregenzerwald angehört. Mehrere Vereine und Funktionäre wollen die Zusammenarbeit „hened und dened“ fördern, was mit diesem Preis untermauert wird.

In diesem Jahr hat das Kuratorium Anton Schmelzenbach aus Riefensberg für den Westallgäuer Heimatpreis vorgeschlagen. Beim traditionellen „Gerichtstag“ im Dorfstadel Eglofs wurde dem Jubilar eine Bronzeskulptur überreicht. „Diese Skulptur soll jenen überreicht werden, die sich über politische und geographische Grenzen hinweg um das Westallgäu verdient gemacht haben“, betonte Georg Wagner vom Heimatdienst Oberstaufen in seiner Laudatio. Eine Reihe hochkarätiger Volksmusikabende im Kursaal von Oberstaufen oder die Weihnachtskonzerte in der St. Sebastian Kapelle in Weiler seien grenzüberschreitende Höhepunkte der Volksmusikarbeit gewesen.