Große Bühne für sportliche Erfolge!

Die Gemeinde Mäder lud am vergangenen Wochenende zum bereits traditionellen Vereinsbrunch mit den Sportlerehrungen.

Am vergangenen Sonntag war es nun wieder so weit und insgesamt 65 Sportler wurden vom Ausschuss für Vereine und Kultur geehrt. Als Dankeschön wurden dazu neben den Sportlern auch wiederum Trainer und weitere Personen, die Kinder und Jugendliche in Mäderer Ortsvereinen betreuen, eingeladen. „Vereine sind für eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft unerlässlich, Sportvereine fördern zudem die Gesundheit auf breiter Ebene“, freute sich auch Bürgermeister Rainer Siegele mit den Sportlern.