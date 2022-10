Große Auszeichung für Komponistin Clara Iannotta

Die 1983 in Rom geborene Komponistin Clara Iannotta ist zum neuen Mitglied der Akademie der Künste, Sektion Musik, Berlin gewählt worden.

1983 in Rom geboren, lebt in Berlin. Studium Flöte und Komposition in Rom. Ihre Musik wird von renommierten Ensembles, Solisten und Orchestern in Auftrag gegeben und aufgeführt, darunter Arditti Quartet, Quatuor Diotima, Ensemble intercontemporain, JACK Quartet, Klangforum Wien, Neue Vocalsolisten, Münchener Kammerorchester, Nikel sowie die Orchester von ORF, SWR und WDR. Seit 2014 ist sie künstlerische Leiterin der Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik.