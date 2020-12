Große Auszeichnung für Maxi Taucher

Bei der ÖBSV Nachwuchssportlerwahl belegte der junge Emser den tollen dritten Rang.

Ende Monat feiert Maxi Taucher seinen 13. Geburtstag und damit ist der Emser Nachwuchssportler einer der jüngsten Sportler, die es in der Geschichte der ÖBSV-Nachwuchssportlerwahl in die Top-3 geschafft haben. Entscheidend für die Wahl waren dabei die Ergebnisse aus dem letzten Jahr und hier konnte das sportliche Multitalent aus der Nibelungenstadt aufzeigen. Neben der Jugend-Landesmeisterschaft im Ski Alpin und der Jugend-Landesmeisterschaft im Handbiken sicherte sich „Maxi“ auch den Jugend-Staatsmeistertitel im Rollstuhltennis. Bei den Herren holte er sich im Tennis trotz seiner Jugend den starken 12. Platz und dazu sicherte er sich den dritten Gesamtplatz beim ottobock Hobby Cup in der Allgemeinen Herren Wertung und sammelte seine ersten Punkte in der U18-Weltrangliste.

Neben den sportlichen Erfolgen spielen bei der Wahl zum ÖBSV-Nachwuchssportlerwahl auch andere Faktoren wie ein gelungener Wiedereinstieg oder ein großer Fortschritt in der Technik eine Rolle in der Bewertung. Als „Belohnung“ erhalten die Top-3 eine Trophäe, eine Urkunde sowie Einkaufsgutscheine. “Es ist mir eine Ehre, dass ich auf Platz drei gewählt wurde. Ich möchte mich jetzt weiterentwickeln und eines Tages die Wahl gewinnen. Ich hoffe, in Zukunft an Paralympics und Weltmeisterschaften teilnehmen zu können, auch wenn es große Anstrengungen braucht. Aber ich weiß, ich werde es schaffen“, so ein erfreuter Maximilian Taucher nach der Auszeichnung. Der große Traum des 13-Jährigen ist dabei die Teilnahme im Tennisbewerb bei den Paralympischen Spielen – der Weg stimmt auf alle Fälle. MIMA