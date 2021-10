Große Auszeichnung für Dafinser Wohnanlage

Bei der Verleihung der klimaaktiv-Auszeichnungen in diesem Jahr erhielt die neue Wohnanlage in Dafins die Bestnote unter allen Deklarationen.

Dafins. Im vergangenen Jahr konnte die Alpenländische Gemeinnützige Wohnbau GmbH am Oberberg in Dafins eine neue Wohnanlage mit 12 Mietwohnungen an die neuen Bewohner übergeben. Kürzlich wurde die Wohnanlage und der Bauherr von der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums mit einer hohen Auszeichnung geehrt.

Zahlreiche Projekte wurden ausgezeichnet

Bei der Verleihung der klimaaktiv-Auszeichnungen des Bundesministeriums wurden auch in Vorarlberg in Anwesenheit von Bundesministerin Leonore Gewessler zahlreiche Projekte geehrt – unter anderem auch die Alpenländische Wohnanlage in Dafins. Beurteilt und bewertet wurden dabei neben der Energieeffizienz, die Standort- und Ausführungsqualität, die Qualität der Baustoffe und Konstruktion, sowie zentrale Aspekte zu Komfort und Gesundheit.

Ausgeglichene Jahresenergiebilanz der Gebäude

Dabei machte sich die Zusammenarbeit der Wohnbaugesellschaft, dem Architektenbüro und dem Energieinstitut Vorarlberg bezahlt und es entstand eine energetisch vorbildliche Wohnanlage mit einer Gebäudehülle in Passivhausstandard sowie einer groß dimensionierten Photovoltaikanlage (PV-Anlage), welche für eine ausgeglichene Jahresenergiebilanz der Gebäude sorgt.

Auszeichnung in Gold