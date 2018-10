Große Ausstellung für kleine Tiere

Am Wochenende (13. und 14. Oktober) findet die Kleintierschau im Schorenhof statt.

Dornbirn. Der Rassekleintierzuchtverein Dornbirn hat wieder eine Kleintierschau organisiert, die am 13. und 14. Oktober im Schorenhof Dornbirn stattfinden wird. Rund 70 Aussteller aus verschiedenen Ländern werden sich an der Schau beteiligen. An die 335 Kaninchen können bestaunt werden. Dabei wird nicht nur das Herz der Kinder höherschlagen, denn die Kaninchen dürfen auch gestreichelt werden, interessant wird es auch für Erwachsene und im Besonderen für Züchter. Außerdem sind 240 Arten von Geflügel und 40 Vogelarten ausgestellt. Der Rassekleintierzuchtverein freut sich über zahlreiche Besucher, für die in der Schorenhalle mit Speis und Trank bestens vorgesorgt ist.