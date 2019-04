Große Arlberg-Schnitzeljagd in Tracht

Die Skifirma Kästle brachte am Arlberg wieder 300 Dirndln und Lederhosen auf die Piste.

Aus Anlass des 4. Int. Kästle Dirndl Skitages hat die Vorarlberger Traditionsmarke am 6. April 2019 Lech am Arlberg zur Trachten- und Partyzone erklärt. Dort, wo sich Anton und Gerda vor über 100 Jahren verliebt hatten, wurden entlang ihrer Spuren bei einer Schnitzeljagd im Dirndl fleißig Stempel gesammelt und gute Laune verbreitet. Kästle präsentierte seine brandneue Vogue-Damenlinie und stellte die Modelle des Winters 19/20 zum Test. Mit VIP-Package ausgestattet konnten 50 glückliche Gewinnerinnen kostenlos an der Dirndl-Gaudi teilnehmen, die mit einer Kässpätzlepartie und Live-Musik in der Schneggarei ausklang.