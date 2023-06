Große Abschlussparty beim SC Admira Dornbirn

Das letzte Heimspiel endete für den SC Admira Dornbirn mit einer Niederlage gegen Röthis.

Dornbirn. Eine durchwachsene Saison für den SC Admira Dornbirn ging am vergangenen Samstag mit einer Niederlage gegen den Tabellenführer SC Röthis zu Ende. Mit einem 2:1-Sieg holten sich die Oberländer am letzten Spieltag in der VN.at-Eliteliga den Sieg im Oberen Play Off und somit auch das Ticket für die Westliga. Der SC Admira beendete die Saison auf dem neunten und vorletzten Rang und zeigte sich trotz Niederlage als fairer Verlierer und gratulierte den Gästen zu ihrem Erfolg. Dieser wurde im Anschluss an die Partie gemeinsam gebührend gefeiert.