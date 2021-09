Großbrand in Dornbirn

Zu einem "sehr schwierigen" Löscheinsatz sind die Feuerwehren in der Nacht auf Mittwoch gerufen worden. Im Dornbirner Steinbruchareal brannte die Lagerhalle einer Baufirma.

Im Steinbruchareal in Dornbirn stand in der Nacht auf Donnerstag eine Lagerhalle in Vollbrand. Laut Informationen der Feuerwehr waren in der Halle zahlreiche Reifen, Baumaschienen und sonstige Hilfsmittel für Baustellen gelagert, darunter wohl auch Gasflaschen. Zum Zeitpunkt der Alarmierung der Einsatzkräfte waren Explosionen aus der Lagerhalle zu hören gewesen.