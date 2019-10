Großbrand am Liebfrauenberg

Horrorszenario als Übungsannahme der Rankweiler Feuerwehr

Rankweil. Die Rankweiler Feuerwehr feierte dieses Jahr ihr 150 jähriges Bestehen, zum Abschluss des Jahres präsentierte die Floriani der Öffentlichkeit im Rahmen einer Übung ihr Können. Die Übungsannahme: Unterhalb der Basilika war am Liebfrauenberg ein Feuer ausgebrochen und droht auf die Kirche überzugreifen. Eine sehr anspruchsvolle Übungsannahme in unwegsamen Gelände. Neben den eigenen Fahrzeuge im Einsatz war dann auch der Steiger der Feuerwehr Götzis. Neben der Öffentlichkeitsarbeit wurde die Übung auch bewusst dazu genutzt sich taktisch auf genau diesen Notfall vorzubereiten. Gerade durch die große Reichweite und Löschkraft des Steigers ergeben sich ganz neue Möglichkeiten zur Brandbekämpfung am Berg. Wertvolle Erfahrungen die auch in die weiteren Planungen mit einfließen sollen, wie Kommandant Hans Lampert erklärt. Die rund 20 ausgerückten Feuerwehrleute – plus zehn weitere Helfer im Hintergrund – erledigten die gestellten Aufgaben mit Bravour. Kommandant Lampert konnte den Einsatzleiter Patrick Müllner so nur gratulieren. Für die zahlreichen anwesenden Zuschauer wurde der Einsatz und die Vorgehensweise detailliert erklärt. Am Stand der Feuerwehrjugend – die ebenfalls Werbung in eigener Sache betrieb – wurde im Anschluss an die Übung der anstrengende Einsatz nochmals analysiert, für die Bevölkerung bot sich die Möglichkeit die verschiedenen Einsatzfahrzeuge genau zu besichtigen. Danach packte die Rankler Wehr die Möglichkeit am Schopf und wechselte geschlossen zum Herbstfest beim Rankler Hof. CEG