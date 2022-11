Großartiger Auftakt der fünften Jahreszeit

Pünktlich um 11.11 Uhr war die Montafoner Guggamusig „Moltschorri“ am Schrunser Kirchplatz zur Stelle, um die fünfte Jahreszeit einzuläuten.

Und das natürlich laut und mit vielen schrägen Tönen, die aber dennoch sehr gut harmonierten. Stilgerecht in Eisblau und Silber waren die Guggamusiker allesamt auch an diesem Tag gekleidet und auch die Gesichter allesamt in diesen Farben mit diversen silbernen Akzenten geschminkt. Doch nicht nur die Montafoner Moltaschorri gaben sich an diesem Freitag bei Sonnenschein und milden Temperaturen am Schrunser Kirchplatz zum Faschingsauftakt ein Stell-Dich-Ein, auch die Soko Schruns die Gola Droli von Tschagguns, die Funkenzunft Gantschier mit ihren Gantschierner Hexen und die Formation „Hülzi Glächter“ waren mit von der Partie und feierten schon ordentlich den Fasching.