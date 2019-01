Großangelegte Suchaktion nach Lawinenabgang am Sonnenkopf

Klösterle - Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet Sonnenkopf in Klösterle wurde ein organisierter Lawineneinsatz eingeleitet.

Am Donnerstagvormittag fuhr ein unbekannter Wintersportler in Klösterle im Skigebiet Sonnenkopf im Bereich des “Sunnaköpfle” im freien Schiraum talwärts. Dabei löste dieser in extrem steilem Gelände auf cirka 2.000 Höhenmetern eine Schneebrettlawine in der Breite von zehn Meter und einer Länge von 50 Metern aus.