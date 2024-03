Großreinemachen beim Ortskanal Bludenz

Bludenz. Der Frühjahrsputz im Bludenzer Ortskanalsystem geht in die nächste Runde.

Zur Funktions- und Werterhaltung des Bludenzer Ortskanales ist eine laufende Reinigung erforderlich. Dazu wurde das gesamte Kanalnetz in fünf Wartungsabschnitte unterteilt, die nacheinander abgearbeitet werden. Nur so wird sichergestellt, dass in einem Zeitraum von fünf Jahren das gesamte Kanalnetz, das rund 70 Kilometer umfasst, gereinigt und die Schachtbauwerke visuell kontrolliert werden können.

In diesem Jahr ist der Bereich in den Ortsteilen Bings, Radin und Außerbraz in einer Länge von 16,3 Kilometer an der Reihe. Die Firma Fetzel GmbH wurde mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt. „Für die Ausführung der Arbeiten müssen teilweise auch private Grundstücke beansprucht werden. Mit den betroffenen Grundeigentümern wird der Ablauf der Arbeiten selbstverständlich gemeinsam abgestimmt“, betont Bürgermeister Simon Tschann. Bei den entsprechenden Straßenabschnitten können während der Arbeiten kurzfristige Verkehrsbehinderungen auftreten.