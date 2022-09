Großrazzia: Polizei hebt Drogenhändler-Ring am Bodensee aus

Mit einer Großrazzia an mehreren Orten in der Nähe des Bodensees hat die Polizei eine mutmaßliche Drogenhändler-Bande ausgehoben.

Nach Durchsuchungen am frühen Dienstagmorgen in zahlreichen Wohnungen im Kreis Konstanz, in Titisee-Neustadt, im Bodensee- und Schwarzwald-Baar-Kreis hätten die Beamten elf Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 32 Jahren vorläufig festgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Kriminalpolizei Rottweil am Abend mit.