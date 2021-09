Großevent trotzt Covid-19: Das zieht die Besucher auf die 73. Herbstmesse

Am Mittwoch wurde die 73. Herbstmesse in Dornbirn eröffnet. VOL.AT hat nachgefragt, was die Gäste auf die Messe zieht.

Jährlich lockt die Herbstmesse zahlreiche Besucher aus dem ganzen Bodenseeraum nach Dornbirn. Auch in Coronazeiten findet die Messe statt. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage von VOL.AT war der Großteil froh, dass das Event stattfindet. Für mehrere Befragte ist die Herbstmesse ein Fixtermin. Die vielen unterschiedlichen Aussteller und Produkte sind attraktiv für die Gäste - auch, wenn dieses Mal etwas weniger da seien. Das gute Essen und die Stimmung begeistern ebenfalls.

Covid-Maßnahmen wichtig

Damit das Event sicher stattfinden kann, müssen Covid-Bestimmungen beachtet werden. Diese nehmen die Besucher gerne in Kauf, um die Messe besuchen zu können. Sie seien wichtig und nur so könne man die Veranstaltung abhalten, so eine der Umfrageteilnehmerin. Sie hoffe, dass es wenige Fälle gebe. Ein Befragter gab sogar an, er würde - ginge es nach ihm - nur Geimpfte auf die Messe lassen.