Großeinsatz in Lindau: Mann läuft mit Messer durch Stadt

Einen größeren Polizeieinsatz in Lindau (D) hat das Verhalten eines 24-Jährigen am Samstagabend ausgelöst.

Ein Mann wurde am Berliner Platz in Lindau von einer Zeugin beobachtet, wie er mit einem Küchenmesser in der Hand auf dem Gehweg entlanglief. Da sich in diesem Bereich für gewöhnlich viele Passanten aufhalten, musste die Polizei von einer erhöhten Gefährdungslage ausgehen und es wurden umgehend mehrere Streifenbesatzungen der Polizei Lindau, der Grenzpolizei Lindau sowie der Bundespolizei Lindau zur Einsatzörtlichkeit beordert.