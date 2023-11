Großeinsatz in Hamburg: Lehrerin von Schülern mit Waffe bedroht

In einer Schule in Hamburg wurde am Mittwochmittag eine Lehrerin von zwei minderjährigen Schülern mit einer Pistole bedroht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und evakuierte die Schule. Die zwei Täter befinden sich noch auf der Flucht.

Nach Hinweisen auf eine Bedrohungslage in Hamburg an der Stadtteilschule Blankenese hat die Polizei das Gebäude evakuiert und prüft nun die Hinweise zu den Tätern. Das teilte die Polizei Hamburg auf X (ehemals Twitter) mit.

Täter sollen Minderjährige sein

Zwei Jugendliche bzw. Kinder sollen am Mittwochmittag mit einer Schusswaffe in der Schule gewesen sein und eine Lehrerin bedroht haben. Im Anschluss haben sie den Klassenraum, in dem eine 8. Klasse unterrichtet wurde, verlassen und seien an einen noch unbekannten Ort geflüchtet. Hinweise auf Verletzte liegen nicht vor. Die Polizei sprach von einer Bedrohungslage, keiner Amoktat.

Zeugen schätzen das Alter der zwei Jugendlichen auf zwischen 12 und 15 Jahre, teilte ein Polizeisprecher mit. Zunächst war von zwei Burschen zwischen 12 und 16 Jahren die Rede. Die Polizei selbst konnte keine Angaben zum Alter machen.

Schule wurde evakuiert

Es sollen rund 1000 Schülerinnen und Schüler in dem Gebäude gewesen sein, die nach und nach in eine nahe gelegene Kaserne der Bundeswehr gebracht wurden, wo sie psychologisch betreut würden. Die Eltern könnten ihre Kinder in der Kaserne abholen.

Die Polizei hat die Durchsuchung der Stadtteilschule in Hamburg-Blankenese inzwischen beendet. "Wir haben keine Hinweise auf den Verbleib der Täter im Gebäude soweit erhalten", sagte ein Polizeisprecher. "Wir gehen jetzt im Moment nicht mehr von einer Bedrohungssituation aus." Die Menschen, die noch im Gebäude seien, werden den Angaben zufolge nun geordnet zur Sammelstelle gebracht. Nun werde versucht herauszubekommen, wer die Täter sind. Ob es sich um Schüler der Stadtteilschule handelt, war zunächst unklar.

