Großeinsatz der Feuerwehr in Sulzberg

Kurz nach 17 Uhr am Samstagnachmittag (10. Februar) wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Sulzberg gerufen. Das Feuer brach im Wohntrakt eines Gebäudes, in dem sich auch eine Tischlerei befindet, aus.